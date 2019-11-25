Лондон, , 15:17 — REGNUM Компания Uber, занимающаяся перевозками пассажиров в такси, подаст апелляцию на решение властей Лондона не продлевать лицензию на работу компании на территории британской столицы. Об этом агентству PA Media заявил руководитель отделения Uber в Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд.

По его словам, решение лондонских властей является «чрезвычайным и ошибочным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Лондона приняли решение о прекращении действия лицензии перевозчика на своей территории. Отмечается, что предписанные два месяца назад к устранению ошибки, касающиеся безопасности перевозок пассажиров, так и не были выполнены. У компании есть три недели на подачу апелляции, в противном случае работа сервиса в Лондоне будет прекращена.