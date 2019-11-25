Хельсинки, , 15:20 — REGNUM Порядка 300 рейсов было отменено авиакомпанией Finnair из-за забастовки наземных служб аэропорта Хельсинки. Об этом 25 ноября сообщает агентство Associated Press.

Таким образом, около 20 тысяч пассажиров не смогли воспользоваться услугами авиакомпании.

Сообщается, что забастовка затронула не только все наземные службы авиакомпании, но и фабрику бортового питания. В итоге были отменены рейсы по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Гонконг, Бангкок, Пекин, Стокгольм, а также некоторые города Финляндии.

Ранее профсоюз почтальонов и сферы логистики (PAU) продлил забастовку, которая продолжалась две недели. Работники почты отклонили предложение о примирении. Следующий этап забастовки начнётся по всей стране 25 ноября с 00:00.

Читайте также: Финские почтальоны продлили забастовку на две недели