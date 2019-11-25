Сеул, , 15:16 — REGNUM С 2020 года американская развлекательная компания Netflix начнет транслировать южнокорейские сериалы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской вещательной компании JTBC.

По их словам, 25 ноября представители JTBC и Netflix подписали трехлетнее соглашение, согласно которому американская компания получит право на показ более двадцати сериалов южнокорейского производства.

Известно, что перечень проектов, которые будут транслироваться в 190 странах, будут отобраны представителями компаний позже.

Ранее, 21 ноября южнокорейская медийная компания CJ ENM и ее дочерняя компания Studio Dragon также заключили трехлетнее стратегическое партнерство с Netflix.