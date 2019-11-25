Москва, , 15:14 — REGNUM В феврале 2020 года Русское географическое общество (РГО) запускает новую кампанию на получение медиагрантов. Как заявил пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков, теперь РГО станет более придирчивым и строгим.

«Мы станем более злые в распределении грантов, более придирчивые, требовательные, и мы не будем скрывать критику», — отметил Песков.

Среди критериев, которым должны будут соответствовать заявки на гранты, Песков назвал мультиплатформенность контента, «который готовится на деньги РГО». Он указал на необходимость удовлетворить потребности зрителей в просмотре контента не только по телевизору, но и на разных устройствах — от компьютера до мобильного телефона. Также, по его словам, акцент будет делаться на молодёжном, динамичном стиле подачи информации. В число приоритетов входят блогеры, социальные сети и проекты, которые рассчитаны только на мир интернета, добавил председатель медиасовета РГО.

Краткость — ещё один приоритет, подчеркнул Песков. По его словам, зрителю не нужны документальные фильмы продолжительностью 40 минут, поэтому будут рассматриваться только те, что длятся около 20 минут. Однако, если заявка поступит, например, от такого оскароносного режиссёра, как Квентин Тарантино, который предложит фильм на 45 минут, тут возможны исключения, отметил Песков.