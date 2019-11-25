Краснодар, , 15:10 — REGNUM Сильный отлив, обнаживший дно Азовского моря, заставил некоторых жителей Приморско-Ахтарска отправиться на берег за находками. Люди находили кольца, гильзы и монеты, сообщает 25 ноября «Комсомольская правда».

На дне также нашли затонувшую лодку и старинную монету. Двухкопеечная монета была отчеканена в 1916 году.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики объяснили сильное обмеление Азовского моря в конце ноября малым количеством осадков в бассейнах впадающих в него рек и сильным ветром, который отогнал воду от побережья.

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