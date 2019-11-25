Краснодар, 25 ноября 2019, 15:05 — REGNUM К установке главной городской новогодней ёлки приступили в Краснодаре 25 ноября, сообщила пресс-служба администрации города. 22-метровый символ Нового года — «альпийскую» искусственную ель — установят на Главной городской площади в течение трёх дней, неделя понадобится на украшение ели. Открытие главной городской ёлки запланировано на 21 декабря.

На Главной площади Краснодара устанавливают Новогоднюю ёлку
На Главной площади Краснодара устанавливают Новогоднюю ёлку
Пресс-служба администрации Краснодара

«Ждем жителей и гостей Краснодара на площади — чтобы поздравить с праздником и вместе зажечь огни на главной городской елке. Сделать праздник ярким и незабываемым помогут сказочные персонажи — традиционный краевой парад Дедов Морозов, организованный краевым министерством культуры, завершится на Главной городской площади. В этот же день откроем на площади Рождественскую ярмарку «В гостях у сказки», — рассказала начальник управления культуры Ирина Лукинская.

Главную ёлку Краснодара намерены украсить в серебристо-золотой гамме, на ней установят 100 светодиодных огней, 11 световых ожерелий серебряного и золотого цвета, белые и серебристо-зеленые двухсторонние снежинки диаметром от 1 м, серебристые шары диаметром 10−20 см.

1 декабря в городе приступят к установке ещё восьми новогодних елок — высотой около 15 м.

С 21 декабря также начнёт работу и традиционная ярмарка на Главной городской площади. Здесь можно будет купить сувениры, фермерские товары. Будет работать ресторанный дворик и аттракционы. В праздничной фотозоне установят шестиметровый новогодний шар.