Москва, , 15:03 — REGNUM Результаты ЕГЭ по биологии в российских школах стабильны, однако отдельные темы вызывают затруднения у участников экзамена, сообщили в Рособрнадзоре.

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По данным ведомства, наибольшие затруднения вызывают задания, направленные на проверку умения характеризовать фазы фотосинтеза. Также школьники не умеют анализировать результаты биологического эксперимента, делать выводы на основании анализа данных и т. д.

Рособрнадзор рекомендует, при подготовке к ЕГЭ по биологии обратить внимание на умение анализировать биологические объекты, явления и процессы, а также решать биологические задачи, сравнивая различные объекты и процессы.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ работают над возможностью перевода сдачи ЕГЭ в онлайн-режиме, частью этой программы станет экзамен по информатике в 2020 году в электронном формате.

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