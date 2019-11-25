Москва, , 15:10 — REGNUM Количество новых уникальных пассажиров на первых Московских центральных диаметрах за три дня достигло отметки в 25 тысяч пассажиров. Об этом 25 ноября со ссылкой на данные ЦППК сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Twitter.

В департаменте отметили, что уникальные пассажиры ранее не пользовались наземным железнодорожным сообщением, а перемещались на наземном транспорте или личных машинах.

Напомним, 21 ноября открыли движение по первым двум линиям МЦД. После запуска обнаружились некоторые неполадки, в связи с чем мэр Москвы Сергей Собянин объявил — москвичи смогут бесплатно пользоваться МЦД в течение двух недель.

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