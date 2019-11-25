Киров, , 15:00 — REGNUM Бывший сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Андрей Безносюк отпущен из-под стражи. Одному из семерых осужденных по уголовному делу о многочисленных преступлениях смягчили меру пресечения. Об этом заявил представитель стороны защиты Андрей Сабинин.

«Твердо встал на путь исправления, получил профессию швеи», — цитирует адвоката «Московский комсомолец».

По словам Сабинина, суд в Кировской области, где отбывал наказание Безносюк, удовлетворил ходатайство о замене части наказания на ограничение свободы. Ранее был отпущен из-под стражи по состоянию здоровья еще один фигурант этого громкого уголовного дела — Магомед Беков.

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Как сообщало ИА REGNUM, шестеро сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии (Центр «Э») вместе с их начальником Тимуром Хамхоевым были обвинены в июле 2018 года в применении пыток к задержанным, вымогательстве и других преступлениях.

Безносюку согласно приговору было назначено шесть лет лишения свободы. С учетом того, что задержаны полицейские были 7 декабря 2016 года, под стражей он пробыл всего около трех лет.