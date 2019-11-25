Новосибирск, , 14:59 — REGNUM В Новосибирске в одном из кафе Железнодорожного района умер 12-летний мальчик. Его заметили посетители заведения — он лежал на боку и его рвало. Пока ехала скорая, люди пытались помочь ему, руководствуясь советами врачей по телефону.

«Вызов действительно был, — подтвердила «Вестям Новосибирск» главврач станции скорой медицинской помощи города Ирина Большакова. — В момент прибытия скорой помощи ребёнок находился в состоянии клинической смерти. Все необходимые реанимационные мероприятия были проведены, но это не помогло, ребёнок скончался до прибытия медиков». Она отметила, что скорая приехала на место через 16 минут после поступления вызова из-за осложнённой ситуацией на дорогах в вечернее время.

Следователи назначили доследственную проверку, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняет СМИ, пока неизвестно, где находились в это время родители мальчика, сотрудники скорой помощи на месте смерти ребёнка их не видели.