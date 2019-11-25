Уфа, , 14:57 — REGNUM «Булыжную мостовую улицы Трактовой» включили в Уфе в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ республиканского управления по государственной охране объектов культурного наследия опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

«Булыжная мостовая улицы Трактовой» протяженностью около 350 метров является памятником 18-го века и находится в районе Телецентра. Мостовая выполнена из природного камня, сбитого между собой.

Согласно документу, запрещается менять облик мостовой и ее параметры, а также складировать на ней мусор.

По сообщению некоторых СМИ, ранее местные жители просили власти города заменить покрытие данной мостовой, поскольку, по их словам, оно неудобно в эксплуатации.

После признания данного объекта памятником культурного наследия, замена покрытия произведена не будет. Отметим, что по краям данной улицы для пешеходов уложен асфальт.