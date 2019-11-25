Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Забастовка финских почтальонов, которая началась в середине ноября из-за реорганизации почтовой службы Финляндии, на работе их коллег из Петербурга не сказалась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 25 ноября представитель Почты России по Петербургу и Ленобласти.

Главпочтамт Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Забастовка на работе почты не отразилась, работаем в штатном режиме», — пояснил собеседник агентства.

С 11 ноября в Финляндии проходит забастовка почтальонов, работающих днем. Причиной акции стали планы по реорганизации почтовой службы, которые включают изменение формы оплаты труда почтальонов. В понедельник, 25 ноября, в знак солидарности, к бастующим присоединился профсоюз работников авиации, в связи с чем в аэропорту Хельсинки отменены десятки рейсов.

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