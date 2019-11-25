Куала-Лумпур, , 14:20 — REGNUM В Малайзии суматранскому носорогу грозит вымирание, сообщает Sindonews.

Суматранский носорог является одним из самый маленьких среди других видов носорогов. Их численность резко сократилась из-за вырубки лесов и охоты.

По оценкам природоохранной группы WWF, осталось всего около 80 особей, большинство из которых живут в дикой природе на Суматре и Калимантане в Индонезии.

Согласно международному союзу охраны природы, в дикой природе выживает только около 24 500 носорогов и еще 1250 — в неволе. Из них более двух третей составляют белые носороги.

Издание отмечает, что носорогов убивают из-за их рога, в состав которого входит кератин, часто используемый в традиционной медицине в некоторых частях Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная группа учёных объявила, что попробует восстановить популяцию белого носорога с помощью искусственного оплодотворения.

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