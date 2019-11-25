Москва, , 13:56 — REGNUM Инициатива о расширении пределов самообороны, озвученная лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским, вызывает сомнения у председателя МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалиста по семейному праву, телеведущей Виктории Данильченко. Комментируя данную тему корреспонденту ИА REGNUM, она отметила, что, если у убийцы появится возможность оправдать себя, ссылаясь на необходимую самооборону, он от неё не откажется.

Убийство Maarten Van Damme

Виктория Данильченко «Данная инициатива вызывает массу сомнений. Первое и самое вероятное, что расширение границ самообороны приведет к увеличению числа убийств. Основная масса убийств, которые совершаются в нашей стране на данный момент, имеет бытовой характер, и многие из них происходят на территории дома одного из участников конфликта. Если убийца будет иметь возможность оправдать себя, ссылаясь на необходимую самооборону, вряд ли он от нее откажется. И аргумент «мой дом — моя крепость» станет спасением от тюрьмы для убийцы, а не человека, вынужденного применить оборону. Поэтому если и расширять границы самообороны, то они должны быть настолько четкими, чтоб ни в коем случае не стать прикрытием для убийц».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект с поправками в статью 37 УК РФ о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны, намерен внести в Государственную думу Владимир Жириновский (ЛДПР). Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметил, что говорить на эту тему можно будет только после проработки этого вопроса экспертами.

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