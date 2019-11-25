Минск, , 14:42 — REGNUM В игре «World of Tanks: Наёмники» появятся режимы «Танчики» и «Поле боя» в честь скорого празднования Нового года. Об этом сообщила пресс-служба компании Wargaming 25 ноября.

Новые режимы появятся в игре в конце декабря. В «Танчиках» геймеры будут управлять игрушечными боевыми машинами, а в «Поле боя» — целым подразделением из девяти танков.

Напомним, «Наемники» — это крупное обновление для консольной версии популярного танкового экшена World of Tanks. Режимы «Танчики» и «Поле боя» уже появлялись в проекте и были высоко оценены игровым сообществом.

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