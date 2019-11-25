Нью-Дели, , 14:21 — REGNUM Верховный суд Индии выступил решительно против действий индийских властей по борьбе с загрязнением воздуха на севере страны. Об этом 25 ноября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

В ходе заседания Верховный суд Индии подчеркнул: «Население страдает от загрязнения воздуха, а правительство и уполномоченные ведомства лишь перекладывают друг на друга ответственность за сложившуюся ситуацию». Судьи высшего судебного органа Индии обязали местные власти предпринять необходимые меры для стабилизации экологической ситуации в Дели и в северной Индии. «Зачем исполнительная власть заставляет население жить в газовой камере? Лучше уж сразу взорвать северную Индию!» — добавили они.

Напомним, что в конце октября 2019 года северную Индию укутал плотный смог, вызванный горением пожнивных остатков на полях Харьяны и Панджаба к западу от Дели. В крупных городах региона индекс загрязнения воздуха превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения. Местные власти отмечают учащение случаев заболевания дыхательных путей в регионе.