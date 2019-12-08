Москва, , 17:29 — REGNUM Число граждан, желающих жить, как при социализме, растет вместе с их возрастом — но таких граждан очень много во всех возрастных группах. Об этом говорят результаты крупного опроса АКСИО-8, результаты которого опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

Распределение ответов на вопрос №15 о том, при какой власти респонденты хотели бы жить ИА Красная Весна

Распределение ответов на вопрос №15 о том, при какой власти респонденты хотели бы жить ИА Красная Весна

Наших соотечественников, которые хотели бы жить при рабовладении, фашизме, феодализме или диком капитализме (каковой граждане и считают доминирующим в современной России), набралось всего 4%. А вот при социал-демократии хотели бы жить 41%, и на 10 процентных пунктов больше — при социализме.

Распределение ответов на вопрос №15 о том, при какой власти респонденты хотели бы жить, в зависимости от возраста опрошенных, % ИА Красная Весна

Примечательна зависимость от возраста респондента: в возрасте до 35 «социалистов» меньше, чем социал-демократов (но много), а после 35 лет большинство голосует за социализм. Причем чем старше человек, тем ближе становится ему левое направление политической мысли.

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