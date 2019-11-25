Киев, , 13:53 — REGNUM Рейтинг самых популярных требований к украинской власти возглавляет требование прекратить огонь в Донбассе, сказано в отчёте, опубликованном фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» и Киевским международным институтом социологии.

«Граждане считают, что первоочередные пять действий президента Зеленского и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе — 74%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий) — 51%, снижение тарифов — 37%, наказание виновных в коррупции должностных лиц — 35%, уменьшение влияния олигархов на политику — 28%», — сказано в сообщении.

75% опрошенных положительно относятся к прямым переговорам между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Решение Зеленского отвести вооружённые формирования от линии соприкосновения с Донбассом одобряет 59% населения. В то же время снятие моратория на рынок земли воспринимает негативно 58% опрошенных.

Исследование проводилось с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населённых пунктах на подконтрольной Украине территории. Всего был опрошен 2041 респондент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи установили, что только 43% жителей Украины считают новую власть лучше предыдущей.

Читайте также: На Украине наступает разочарование новой властью — опрос