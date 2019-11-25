Джакарта, , 13:46 — REGNUM Авиакомпания Garuda Indonesia отметила 50-летие первого рейса из Индонезии в Австралию, сообщает Antara.

Издание отмечает, что во время юбилейного полета в Австралию, 24 ноября, пассажирам авиакомпании Garuda Indonesia предложили пирожные.

«50-летие полетов в Австралию является важной вехой и имеет важное значение для усилий по улучшению положения Garuda Indonesia на австралийском рынке и для поддержки усилий по развитию экономических отношений и туризма между двумя странами», — заявили в компании Garuda Indonesia в своем выступлении в Джакарте.

Известно, что число австралийских туристов, путешествующих в Индонезию, продолжает расти каждый год, и в 2018—2019 годах выросло на 197,8% за последние 10 лет.

Напомним, первый полет в Австралию состоялся 24 ноября 1969 года. В настоящее время Garuda Indonesia выполняет 23 прямых рейса в Австралию в неделю.