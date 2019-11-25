Токио, , 13:49 — REGNUM Создатель игры Super Mario Bros. Сигэру Миямото хочет, чтобы компания Nintendo превзошла Disney по масштабу и популярности. Об этом 24 ноября сообщил портал DualShockers.

Миямото считает главным препятствием на пути к своей цели родителей. По его мнению, они не хотят, чтобы их дети проводили время за видеоиграми, но при этом никак не препятствуют просмотру мультфильмов от Disney.

Напомним, Сигэру Миямото — это японский геймдизайнер, наиболее известный как «создатель Марио». Он также работал над игровыми сериями Donkey Kong, The Legend of Zelda, Starfox и др.

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