Лондон, , 13:49 — REGNUM Британский писатель Нил Гейман поделился первыми подробностями предстоящего сериала «Песочный человек». События шоу развернутся не в 80-х годах прошлого века (как в оригинальном комиксе), а в наше время, сообщил портал Gizmodo 24 ноября.

По словам Геймана, в комиксе-первоисточнике Морфей находится в плену около 80 лет, начиная с 1916 года. В предстоящем сериале-адаптации этот срок изменится на 110 лет, чтобы лучше соответствовать современным реалиям.

Напомним, графический роман «Песочный человек» за авторством Нила Геймана начал выходить в 1989 году. Изданием комикса занималась компания Vetrigo, дочернее предприятие издательства DC Comics.

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