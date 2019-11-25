История вопроса

С середины октября 2019 года акции протеста против повышения тарифов на проезд в метро в столице Чили Сантьяго переросли в массовые беспорядки, привели к введению режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах страны, увольнению нескольких министров и гибели около двадцати протестующих.





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