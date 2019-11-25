Сантьяго, 25 ноября 2019, 14:24 — REGNUM Головной профсоюз Чили — Центральное объединение трудящихся — призвал граждан выйти на общенациональную забастовку 25−26 ноября. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.
Профсоюз выступил с требованием установить минимальный размер оплаты труда 500 тыс. песо и минимальный объём пенсии, равный МРОТ, выработать план по защите и сохранению рабочих мест, а также обеспечить населению гарантированное доступное образование и здравоохранение.
«Ни Конгресс, ни правительство Чили не осознают серьёзности нынешнего кризиса, поэтому необходимо устроить всеобщую забастовку», — решило руководство объединения.