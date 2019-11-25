Нур-Султан, , 13:31 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года детям-сиротам в Казахстане выдали 822 квартиры. Об этом заявил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает 25 ноября агентство «Казинформ».

По его словам, количество квартир, выделенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выросло в 1,5 раза после принятия поправок по вопросам обеспечения прав на жилище данной категории граждан.

По его словам, в 2013 году было выделено 758 квартир, а в 2018 году — 1074 квартиры. Вместе с тем очередь на получение жилища в этой категории составляет 61 397 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в Казахстане планируют утвердить новую государственную программу «Нурлы жер» до 2025 года. Социально уязвимым категориям граждан планируют предоставлять арендное жилье без права выкупа.

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