Прага, , 13:19 — REGNUM Разработчики из Nepos Games анонсировали свой новый градостроительный симулятор под названием Nebuchadnezzar. Первый ролик проекта появился 24 ноября на YouTube-канале DT Gaming.

В Nebuchadnezzar игроки возьмут на себя управление королём Месопотамии, которому предстоит возвести великую империю. Геймеры смогут строить здания, улучшать инфраструктуру своих городов и прокладывать торговые пути.

Nebuchadnezzar выйдет в 2020 году. Точная дата релиза пока не сообщается.

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