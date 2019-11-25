Киев, , 13:21 — REGNUM Команда Владимира Зеленского продолжила грабительскую политику своих предшественников, отказавшись от регулирования тарифов ЖКХ. Об этом заявил эксперт, глава общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб 25 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Зелёные слуги» полностью отпустили в «свободное плавание» тарифы на отопление и воду, с нового года это же произойдёт с ценой на газ, а затем — и на электрическую энергию. Монополисты получили от них полную свободу варварского ценообразования и 100% зелёный свет в грабеже людей», — рассказал он.

Эксперт прогнозирует, что в зимний сезон размер квартплаты за небольшую квартиру будет достигать 40% от чистой средней зарплаты на Украине и 110% от средней пенсии. По его оценке, цена на газ вырастет на 86%, а тарифы на отопление и горячую воду — на 30−50%.

«Бессмысленно ждать от президента вмешательства в беспредел, творимый его же правительством, — он, к сожалению, отдал экономику и социалку в руки врагов Украины и делает вид, что не замечает этого», — уверен Гольдарб.

Он призвал жителей Украины массово отказываться от оплаты услуг по необоснованно завышенным тарифам, подавать коллективные иски в суд, а также оказывать взаимопомощь и всячески препятствовать отключению населённых пунктов от света и тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономист Виктор Скаршевский заявил, что в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины, стоимость газа для населения Украины может удвоиться.

Читайте также: Экономист: Без транзита цена на газ для Украины подскочит минимум в 2 раза