Киев, 25 ноября 2019, 13:21 — REGNUM Команда Владимира Зеленского продолжила грабительскую политику своих предшественников, отказавшись от регулирования тарифов ЖКХ. Об этом заявил эксперт, глава общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб 25 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Эксперт прогнозирует, что в зимний сезон размер квартплаты за небольшую квартиру будет достигать 40% от чистой средней зарплаты на Украине и 110% от средней пенсии. По его оценке, цена на газ вырастет на 86%, а тарифы на отопление и горячую воду — на 30−50%.
Он призвал жителей Украины массово отказываться от оплаты услуг по необоснованно завышенным тарифам, подавать коллективные иски в суд, а также оказывать взаимопомощь и всячески препятствовать отключению населённых пунктов от света и тепла.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономист Виктор Скаршевский заявил, что в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины, стоимость газа для населения Украины может удвоиться.
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