Белвью, США, , 13:15 — REGNUM По игре Destiny 2 выпустят официальную поваренную книгу. Об этом 25 ноября сообщает «Игромания».

Её написала Виктория Розенталь, ранее выпустившая поваренную книгу по серии игр Fallout. Предзаказ Destiny: The Official Cookbook уже доступен на Amazon.

Напомним, Destiny 2 — это популярный массовый многопользовательский научно-фантастический шутер от студии Bungie. В нём игроки могут создать своего персонажа и отправится в космическое приключение.

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