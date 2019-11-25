Белвью, США, 25 ноября 2019, 13:15 — REGNUM По игре Destiny 2 выпустят официальную поваренную книгу. Об этом 25 ноября сообщает «Игромания».
Её написала Виктория Розенталь, ранее выпустившая поваренную книгу по серии игр Fallout. Предзаказ Destiny: The Official Cookbook уже доступен на Amazon.
Напомним, Destiny 2 — это популярный массовый многопользовательский научно-фантастический шутер от студии Bungie. В нём игроки могут создать своего персонажа и отправится в космическое приключение.
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