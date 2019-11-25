Ташкент, , 13:06 — REGNUM Депутаты парламента Узбекистана вернули на доработку законопроект «Об охоте и охотничьем хозяйстве» в комитет по вопросам экологии и охраны окружающей среды, сообщает 25 ноября издание Kun.uz.

Отмечается, что проект закона направлен на создание благоприятных условий для охраны окружающей среды. Депутатов, в частности, не устроило приравнивание научной охоты и охоты в контрольных целях. По их мнению, эти понятия юридически необходимо разделить.

В парламенте также выразили несогласие с обязательным требованием вступать в общественные объединения охотников. Всего в республике насчитывается 38 тыс. охотников, и введение этого требования будет нарушать их права, считают депутаты.

Напомним, в сентябре правоохранительные органы Узбекистана задержали двух браконьеров в Каракалпакстане. В автомобиле УАЗ было обнаружено 13 туш застреленных взрослых особей джейранов, которые занесены в Красную книгу.

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