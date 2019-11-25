Джакарта, , 12:52 — REGNUM Бывший министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду подчеркнул, что Индонезия может установить дружеские отношения с любой страной, включая коммунистические государства, но не для развития этой идеологии внутри страны, сообщает Antara.

«Если это одна и та же страна, мы друзья, Россия, Китай — друзья, но проникновение идеологии недопустимо», — заявил бывший министр обороны Индонезии в Джакрате.

По мнению Рямизард Рякуду, Коммунистическая партия Индонезии (PKI) была организацией, которая способствовала восстанию. Партия привела к росту идеологии в Индонезии и нанесла ущерб Панчасиле, пяти принципам, положенным в основу индонезийского государства и построения общества. История восстания PKI, по его словам, должна использоваться в качестве напоминания об идеологической опасности.

Рямизард Рякуду также отметил, что не только коммунистическая идеология, но и либеральная, и все другие идеологии этого мира, кроме Панчасилы, не должны «проникнуть» в Индонезию.

Напомним, Коммунистическая партия Индонезии просуществовала с 1920 по 1966 год. Партия была официально запрещена в 1966 году после попытки государственного переворота 30 сентября 1965 года, поддержанного руководством коммунистической партии.