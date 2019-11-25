Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM Вода постепенно прибывает на побережье Азовского моря в районе Таганрога Ростовской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«25 ноября море постепенно возвращается в свои берега. Полностью ситуация восстановится лишь к завтрашнему дню [26 ноября]», — уточнили синоптики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обмеление Таганрогского залива и реки Дон произошло ввиду малого количества осадков и ветрового сгона. Некоторым автомобилистам, пожелавших прокатиться по обнажившемуся дну, пришлось обращаться к спасателям после того, как машины ушли в песок. В Ростове-на-Дону в связи с обмелением реки подача воды может быть ограничена.

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