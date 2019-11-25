Москва, , 12:46 — REGNUM Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.

«Недоброжелатели певицы утверждают, что порядка 40 лет София Михайловна является исключительно студийной певицей. Неоднократно озвучивалось мнение, что звание народной артистки СССР она смогла получить на 3,5 года раньше, чем Алла Пугачева, поскольку песни Ротару соответствовали долгие годы повестке коммунистической партии.

В современной реальности эти факты не имеют отношения к творчеству. Сегодня нужно дорожить любой ниточкой, связывающие Россию и Украину в культурном пространстве. И не нагнетать страсти и так уже на давно раскаленном информационном поле. Российский зритель должен быть мудрее, не допустить провокаций на российских концертах прославленной украинской певицы.

Культурные связи между Россией и Украиной разорвать невозможно. Они складывались столетиями и не подвластны сиюминутным поворотам политического развития двух стран. Сегодня в России нет выдавливания деятелей культуры из медиаполя. Спрос на того или иного артиста определяет рынок.

Не нужно в современной турбулентной политической реальности будоражить общественность громкими заявлениями и выяснять каких политических взглядов придерживается тот или иной артист. У каждого своя жизнь и моральные принципы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий негатив в адрес Софии Ротару в российских СМИ был вызван информацией о том, что артистка выделила значительные средства для ВСУ, осуществляющих агрессию на Донбассе.

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