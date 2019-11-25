Сиэтл, США, 25 ноября 2019, 12:45 — REGNUM Вторая часть видеоигры State of Decay 2 появится в Steam в 2020 году. Об этом 25 ноября сообщил портал Engadget.
Стоит отметить, что ПК-версия второй части популярной серии будет кроссплатформенной. Таким образом, обладатели Xbox One смогут окунуться в мир зомби-апокалипсиса совместно с владельцами ПК.
Напомним, релиз State of Decay 2 на платформах ПК и Xbox One 22 мая 2018 года. Её разработкой занималась студия Undead Labs.
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