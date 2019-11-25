Воронеж, , 12:44 — REGNUM Автобусные маршруты, обслуживающие аэропорт «Воронеж», будут изменены с 1 декабря 2019 года, сообщили в пресс-центре правительства Воронежской области.

В частности, с 1 декабря прекратят существование межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пригородного сообщения — № 9КСА «Кинотеатр Спартак — Аэропорт», № 27А «Перхоровича — Аэропорт», № 3А «Чапаева — Аэропорт», № 5А «Юго-Западный рынок — Аэропорт», № 70А «Перхоровича — Аэропорт».

«По отменяемым маршрутам 9КСА, 27А, 3А, 5А, 70А было проведено обследование, которое показало, что пассажиропоток по данным маршрутам до конечной остановки «Аэропорт» носил единичный характер», — уточнили в пресс-центре.

С 1 декабря до международного аэропорта и обратно будут следовать два маршрута — № 120А «Ж/д вокзал Воронеж-1 — Аэропорт» (бывший «Больница Электроника — Аэропорт») и 49А «Ж/д вокзал Воронеж-Южный» (станция Придача) — Аэропорт» (бывший «Масловка — Аэропорт»). Осуществляться транспортное обслуживание будет «по расписанию, соответствующему потребности аэропорта» — его обещают скоординировать с расписанием прилёта и отлёта самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воронежцам представили концепцию новой маршрутной сети Воронежа, в действие её планируется ввести в 2020 году — постепенно. Концепция, разработанная московским ФАУ «РосдорНИИ», предполагает отмену ряда маршрутов и введение новых.

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