Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила В. Этот 20-летний житель Республики Карелия подозревается в убийстве петербурженки, 1982 года рождения, с которой он сожительствовал.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, обвиняемый арестован на срок по 22 января 2020 года.

Тело убитой ножом 37-летней женщины было найдено 23 ноября в квартире одного из домов по улице Коммуны. Одновременно со двора исчез автомобиль погибшей женщины. Было установлено, что ее молодой сожитель скрылся в направлении Карелии на автомобиле жертвы.

По версии следствия, в ночь на 23 ноября 2019 года молодой человек в ходе внезапно возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшей несколько ударов ножом.

Предполагаемого убийцу полицейские смогли задержать лишь на автотрассе в Карелии, при преследовании он совершил ДТП. Расследование уголовного дела продолжается.