Москва, 25 ноября 2019, 12:41 — REGNUM Что такое национализм? Что приносит он России, является ли синонимом патриотизма — или его противоположностью? Об этом ИА REGNUM спрашивает своих читателей в новом опросе.
Можно ли считать жителей России единым народом? Кто такой «русский»? Эти и другие вопросы мы задаем нашим читателям. Опрос ИА REGNUM традиционно проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет каждому участнику увидеть социологический портрет своего единомышленника — или, наоборот, оппонента.