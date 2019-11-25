Челябинск, , 12:37 — REGNUM В Москве и Челябинске задержаны подозреваемые в участии в террористической организации и в содействии ей. Всего пойманы четверо граждан, сообщает пресс-служба челябинского областного УМВД.

Операцию провели сотрудники челябинского центра по противодействию экстремизму, областного УФСБ, и Росгвардии. Выяснилось, что 24-летний приверженец радикальных религиозных течений склонял граждан к тому, чтобы участвовать на территории Сирии в одной из террористических организаций.

В отношении этого гражданина следственные органы ФСБ России по Центральному военному округу возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. У него дома нашли патроны от автомата Калашникова и пистолета Макарова и запрещённую литературу. По решению суда челябинец арестован.

Также задержаны трое его соучастников. Процессуальные решения в отношении них пока не приняты.