Бухара, Узбекистан, , 14:00 — REGNUM Специализированная южнокорейская ортопедическая клиника Himchan Hospital открыла свои двери в Узбекистане. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи.

По их словам, клиника на 100 коек была открыта в городе Бухара.

В ноябре 2017 года представители клиники Himchan Hospital подписали с правительством Узбекистана договор аренды земельного участка, зданий и сооружений, а в сентябре 2018 году начали строительство. В общей сложности на проект было выделено 10 млрд вон (~$8,5 млн).

Известно, что в клинике, оказывающей различные виды услуг в области ортопедии, нейрохирургии, общей хирургии, терапевтии будут работать 40 специалистов из Южной Корее и 176 медицинских работников из Узбекистана.

Как отмечают представители министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, открытие клиники связано с расширением двустороннего сотрудничества и меморандумом о взаимопонимании, подписанным правительством Южной Кореи и Узбекистана в августе 2011 года.