Магас, , 12:34 — REGNUM В Ингушетии на Международный саммит некоммерческих организаций «MAGAS 2019» собрались представители 15 стран. Мероприятие организовано на грант, выигранный участником молодежного форума «Машук».

Проект международного саммита выиграл около 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе некоммерческой организации «Институт развития гражданского общества». Саммит проходит в Ингушетии уже второй год подряд. Его участниками стали более 100 представителей некоммерческих организаций из разных стран, в том числе Италии, Индии, Казахстана, Франции, Чада, Таджикистана и других.

Цель форума — налаживание связей между молодежными организациями, знакомство с форматами работы с молодежью в разных странах, разработка совместных проектов и подписание соглашений.

Для гостей Ингушетии разработана обширная программа пребывания в республике. Форумчане уже побывали на 100-метровой башне Согласия, познакомились с ингушскими народными ремеслами и поучаствовали в мастер-классах, поучились танцевать лезгинку.