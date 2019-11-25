Санкт-Петербург, 25 ноября 2019, 12:31 — REGNUM Предложение о расширении границ разрешенной самообороны — здравое, при принятии законов нужно ориентироваться не на худших представителей общества, а на лучших, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 25 ноября, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, комментируя инициативу Владимира Жириновского.
Ранее «Известия» сообщили, что лидер ЛДПР заявил о намерении внести в Госдуму законопроект о расширении пределов разрешенной самообороны. Предполагается указать, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы его применения, а также на защиту имущества, не должны считаться превышением пределов самообороны.