Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Предложение о расширении границ разрешенной самообороны — здравое, при принятии законов нужно ориентироваться не на худших представителей общества, а на лучших, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 25 ноября, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, комментируя инициативу Владимира Жириновского.

Ранее «Известия» сообщили, что лидер ЛДПР заявил о намерении внести в Госдуму законопроект о расширении пределов разрешенной самообороны. Предполагается указать, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы его применения, а также на защиту имущества, не должны считаться превышением пределов самообороны.

« Очень многие люди в нашей стране в ответ на такие предложения отвечают — не дай Бог, если в России это станет возможным. Все, мол, тут же начнут друг в друга стрелять. Американцам — можно, эстонцам — можно, а у нас — не надо, потому что у нас тогда произойдут такие катастрофы, которые не произойдут там.

Что это за расизм такой? Мы что, хуже всех, самые безответственные? Если я умею обращаться с боевым оружием, почему у меня нет права его иметь? Почему сразу начинают подозревать, что я непременно напьюсь и пойду стрелять в соседей? Ориентироваться при принятии законов нужно не на худших людей, а на лучших.