Москва, , 12:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью почетного президента Российской академии образования и бывшего ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой, сообщает пресс-служба Госдумы 25 ноября.

«Президент СПбГУ Людмила Вербицкая посвятила всю свою жизнь развитию отечественной лингвистики, сохранению и продвижению русского языка, родному университету и его студентам», — заявил Володин.

По его словам, она многое сделала как для развития СПбГУ, так и образования в РФ в целом. Кроме того, она также успешно совмещала работу в университете с работой в Академии образования, ВАКе, а также с участием в президентских советах, комиссии ЮНЕСКО и международных организациях.

«Обладая глубокими знаниями и опытом, она получила признание в российском и зарубежном научном сообществе, внесла огромный вклад в развитие гуманитарного сотрудничества с европейскими странами. Светлая память о Людмиле Вербицкой останется в наших сердцах. Приношу искренние соболезнования близким, коллегам и ученикам», — заявил Володин.

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