Улан-Удэ, , 12:25 — REGNUM В Бурятии проверят качество отопления во всех социальных учреждениях республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое поручение дал глава Алексей Цыденов министерствам образования и социальной защиты населения.

«Во всех школах, детских садах и во всех учреждениях, подведомственных минсоцзащиты. Проверить, тепло или холодно в помещениях. В течение недели все проверки провести и на следующей оперативке доложить», — заявил глава.

По словам министра строительства Николая Рузавина, отопительный сезон в целом в республике проходит в штатном режиме. При этом на контроле республиканского руководства находится ситуация в сёлах Заиграевского и Кабанского районов, где топливо запасено на 9−11 суток.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о детском саде в Тарбагатайском районе, где из-за холода дети вынуждены в помещении в куртках и шапках. Как сообщало ИА REGNUM, проверить информацию и дать правовую оценку действиям ответственных лиц поручил председатель СКР Александр Бастрыкин.

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