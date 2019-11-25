Оренбург, , 12:15 — REGNUM В Оренбургской области за девять месяцев 2019 года от населения поступило 166 обращений на действия банков и микрофинасовых организаций, за этот же период в 2018 году зафиксировали 161 жалобу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Чаще всего оренбуржцы жаловались на невыдачу сбережений, навязывание допуслуг, взимание платы за справки. В надзорном ведомстве отметили, что по всем претензиям приняты меры.

По результатам рассмотрения обращений потребителей вынесено 58 постановлений о привлечении банков и микрофинансовых организаций к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила около 100 тыс. рублей.