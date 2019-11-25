Новосибирск, , 12:11 — REGNUM В Новосибирске ещё одна школьница пыталась покончить с собой. Инцидент произошёл в Кировском районе.

«Сообщение поступило к нам уже из больницы, — сообщает «Сибфм» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Новосибирской области. — Покончить с собой она пыталась не в школе. Возраст пока неизвестен. После получения сообщения полиция проводит проверку».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура Новосибирской области организовала проверку после смерти семиклассника. Тело ребёнка было обнаружено 20 ноября в одной из квартир Заельцовского района обнаружено.

Ещё ранее, 7 ноября, тело новосибирской школьницы из Первомайского района обнаружила мать, вернувшаяся домой с родительского собрания.

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