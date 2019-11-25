Москва, , 12:05 — REGNUM Гражданина Азербайджана Магеррама Гулиева по прозвищу «Покровка» выдворили из России, передаёт телеканал «РенТВ».

Выяснилось, что Гулиев нелегально находился на территории РФ и был задержан полицией за нарушение миграционного законодательства. Суд принял решение о выдворении.

«Своё прозвище «Покровка» Гулиев получил, потому что тесно был связан с Покровской овощебазой в Бирюлево. Его называли «смотрящим» за крупнейшим плодоовощным рынком столицы», — говорится в сообщении.

Ранее Гулиева также задерживали по делу о хищениях и объявляли в федеральный розыск.

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