Чита, , 12:14 — REGNUM Срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший массовый расстрел в военной части, не мог звонить родным раненного им солдата. Об этом рассказал отец обвиняемого Салим Шамсутдинов, сообщает 25 ноября «Лайф».

"Как он может звонить?! Он же сидит, со мной не дают поговорить», — сказал отец срочника.

По словам Салима Шамсутдинова, телефона у его сына нет. Отец и сын виделись в Чите вскоре после ареста солдата.

Сестра раненого солдата Евгения Графова Елена также сообщила, что с ней и другими членами семьи никто не связывался. Ранее в СМИ появилось сообщение о раскаянии, которое якобы выразил родным Графова Шамсутдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, получивший тяжелое ранение Евгений Графов находится в коме.

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