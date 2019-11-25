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«Материнский капитал»
Задержанный в Турции игиловец* передан суду
*игиловец — запрещённая в России организация
Анкара,
25 ноября 2019, 12:07 — REGNUM Подразделения отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности турецкой провинции Болу провели подготовку к задержанию боевика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который скрывался в округе Хендек провинции Сакарья.
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате адресного оперативного мероприятия сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать террориста С. Ч., чье полное имя не раскрывается, а также изъять в ходе обыска множество материалов на электронных носителях. После прохождения задержанным медицинского контроля, он был передан судебным органам провинции Болу.
По имеющимся данным, установлена связь задержанного с супружеской парой И. З. К (жена 21 года) и В. С. Х. (муж, 23 года) из Ирака, задержанной 22 ноября по обвинению в членстве в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
История вопроса
Турция – светское государство, президентская республика. С 2007 года президент избирается всеобщим голосованием, до этого избирался парламентом. Парламент однопалатный, избирается на 4 года всеобщим прямым голосованием по системе пропорционального представительства.
Правящая Партия справедливости и развития позиционирует себя как правоцентристская и консервативная. Главный приоритет – евроатлантизм и вхождение в перспективе в Евросоюз. Всего в парламенте представлены девять партий. Партий в Турции много, деятельность некоторых из них, в том числе коммунистических, запрещена.
Турция как национальное государство с момента своего образования в 1923 году направлена на вступление в европейские структуры. В НАТО Турция находится с 1952 года, что объясняется её географическим положением относительно России/СССР. В Евросоюз Турцию пока не принимают, ссылаясь на примеры недемократичного поведения руководства по отношению к оппозиции.
Политическая линия на вхождение в Европу поддерживается в основном армией. Политическая жизнь страны по большей части определяется борьбой сторонников европейского пути с неоосманизмом, который предлагает вернуться к имперской политике. Время от времени в стране случаются военные перевороты или их неудачные попытки.
Значительную роль играет тот факт, что Турция – многонациональная страна. На востоке страны проживают курды, которые ещё сто лет назад не признавались отдельным от турок этносом, но теперь это считается бесспорным. Они ведут борьбу за отделение от Турции, в том числе и террористическими методами. Христианские народы Турции (армяне, ассирийцы, греки и др.) помнят геноцид начала XX века, когда закладывались основы единства турецкой нации.