* игиловец — запрещённая в России организация

Анкара, , 12:07 — REGNUM Подразделения отдела по борьбе с терроризмом Управления безопасности турецкой провинции Болу провели подготовку к задержанию боевика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который скрывался в округе Хендек провинции Сакарья.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате адресного оперативного мероприятия сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать террориста С. Ч., чье полное имя не раскрывается, а также изъять в ходе обыска множество материалов на электронных носителях. После прохождения задержанным медицинского контроля, он был передан судебным органам провинции Болу.

По имеющимся данным, установлена связь задержанного с супружеской парой И. З. К (жена 21 года) и В. С. Х. (муж, 23 года) из Ирака, задержанной 22 ноября по обвинению в членстве в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).