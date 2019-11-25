Петропавловск-Камчатский, , 12:04 — REGNUM Курсанты Камчатского государственного технического университета уйдут в кругосветное плавание на паруснике «Седов». «Кругосветка» начнётся в Калининграде, домой, на Камчатку, ребята вернуться летом 2020 года. Поход «Седова» посвящён 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Беллинсгаузена и Лазарева и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В плавание отправились 25 курсантов КамчатГТУ. Перед отправкой в «кругосветку» с ребятами встретился глава камчатского правительства Роман Василевский.

«Вы — будущее Камчатки. Сегодня вам представилась возможность осуществить мечту миллионов людей — совершить кругосветное путешествие. Помните, что Камчатка вами гордится, мы за вас переживаем и ждем вашего возвращения», — сказал Роман Василевский.

Председатель правительства также выразил уверенность, что в сложном плавании курсанты с Камчатки сумеют достойно применить знания и навыки, полученные в университете.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2019 года парусник «Паллада» отправился в кругосветное путешествие из Владивостока. На борту «Паллады» находятся 100 курсантов «Дальрыбвтуза» и КамчатГТУ.