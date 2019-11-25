Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Геймеры нашли способ включить «низкие» настройки в ПК-версии игры Star Wars: Jedi Fallen Order. Ролик с руководством 25 ноября опубликовал журнал PC Gamer.

Таким образом, желающие опустить уровень графики ниже того, что предлагает меню параметров, ради получения нескольких лишних FPS (кадров в секунду), теперь смогут это сделать. Видео демонстрирует разницу между качеством картинки.

Релиз Star Wars: Jedi Fallen Order на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One состоялся 15 ноября 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что из-за ошибок в игре некоторым геймерам пришлось начинать её сначала.

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