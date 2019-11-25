Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростовской области сотрудники Южного таможенного управления задержали «живую контрабанду» с Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники таможни остановили для проверки автомобиль, который пересёк российско-украинскую границу вне пункта пропуска. В багажнике были обнаружены 22 обезьяны — вероятно, зелёные мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС. В настоящее время животные переданы в зоопарк Краснодара. Специалистам предстоит стоимость «живой контрабанды». Злоумышленников ищут.

«Экзотический груз перемещался с территории Украины в Российскую Федерацию без каких-либо сопроводительных и разрешительных документов», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовские пограничники Ростовской области в феврале 2017 года задержали злоумышленников, пытавшихся перевезти обезьян и кенгуру.

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