Душанбе, , 11:48 — REGNUM В столице Таджикистана городе Душанбе с 11 по 18 ноября 2019 года прошла операция «Пешеход», в ходе которой, по информации источника «Авеста» в пресс-центре столичного управления министерства внутренних дел (УМВД), за переход дороги в неположенном месте были оштрафованы 1 570 жителей и гостей столицы.

Согласно статье 340 Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана, нарушители должны были оплатить на месте штраф в размере 6 сомони 88 дирамов (45 рублей).

При этом в УМВД столицы отметили, что именно пешеходы чаще всего становятся нарушителями правил дорожного движения, переходя дорогу в неположенных местах, пренебрегая подземными переходами, что в свою очередь становится причиной создания аварийных ситуаций на дороге.