Посёлок Ферзиково, Калужская область, , 12:10 — REGNUM В Калужской области активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру Ферзиковского района с просьбой проверить обеспечение водоснабжением в деревнях Мешково, Бунаково и Старо-Селиваново, входящих в сельское поселение «Село Ферзиково», сообщает 25 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Ранее активисты Народного фронта организовали выездной рейд в деревню Мешково, где жители рассказали, что в населённом пункте отсутствует не только водопроводная сеть, но и колодец общего пользования, что сказывается на качестве их жизни. Селяне пытались решить вопрос, обратившись к местным властям.

«В официальном ответе от администрации Ферзиковского района они узнали, что в деревне Мешково оказывается имеется колодец общего пользования, право муниципальной собственности на которое признано решением Калужского районного суда. Однако люди утверждают, что в действительности колодца в населённом пункте нет, не удалось его обнаружить и общественникам. Рассчитываем теперь, что дальнейшая проверка установит, каким образом этот виртуальный объект попал в отчетность властных органов и выделялись ли средства на его строительство», — заявил активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Виталий Майков.

Мешковцы сообщили, что в беседе с жителями один из чиновников назвал колодцем расположенное на территории деревни искусственное углубление в земле. Впрочем, прибывший эксперт признал, что данная выемка колодцем на самом деле таковым не является.

Общественники также встретились с жителями деревни Бунаково и Старо-Селиваново, которые также испытывают трудности с водоснабжением. В отдаленной части деревни Бунаково проживает семья с инвалидом первой группы и грудным ребёнком. Ближайший колодец общего пользования находится от них на расстоянии двух километров, что значительно превышает нормы СанПиНа. Граждане остро нуждаются в доступном источнике воды. Похожая ситуация сложилась и в Старо-Селиваново: пожилая женщина с ограниченными возможностями вынуждена преодолевать до колодца около полукилометра. Активисты попросили правоохранителей проверить наличие колодцев общего пользования в более чем двадцати населенных пунктах, входящих в сельское поселение «Село Ферзиково».

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